M痘再爆！11月「週週有個案」 北中南散發7青壯男膿疱發病
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
沈寂一陣子，國內再爆M痘疫情！疾管署今（25）日公布11月全台新增7例M痘確定病例，近期「週週有個案」，且皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。
疾管署發言人曾淑慧強調，由於接下來就是感恩節、耶誕、跨年等假日聚會活動的高峰，呼籲高風險族群務必儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。尤其，以10月跟11月來看，10月累計也有5、6例，11月目前更已有7例，風險仍高。
台灣是自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，疾管署統計，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年共確診52例（45例本土及7例境外移入病例）。
疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期幾乎每週都有個案，疾管署研判，M痘在社區疫情傳播風險仍持續，不過，國內持續監測M痘病例的病毒型別，目前均為Clade IIb型，尚未發現有傳染力較強、能在家戶內引發傳播的Clade I型境外或本土病例。
郭宏偉說，現階段M痘疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。
疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。
疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。中天新聞網 ・ 3 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 6 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 4 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 29 分鐘前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痔瘡出血怎麼分？醫師教你辨別痔瘡與大腸癌血便
其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。 痔瘡以20～60歲青壯年居多罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。 內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。 血便也是大腸癌的症狀之一由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些常春月刊 ・ 4 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 6 小時前
七旬翁便秘「一天一半時間待馬桶」 竟7公分大腸癌塞腸子
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 雲林一名七旬老翁，日前開始出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上，只能苦中作樂自嘲「還好家裡是坐式馬桶，不然一定會倒下去。」就醫才發現，罹患乙狀結腸癌，腫瘤約七公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致他一進食就會肚子又脹又痛。 收治病人的雲林基督教醫院大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁是被家人...匯流新聞網 ・ 2 小時前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 1 天前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 3 小時前