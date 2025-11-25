M痘新案例遍布北中南！本月7確診皆青壯男性 專家示警：症狀前就能傳染
疾病管制署今(25)日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今(2025)年11月24日累計確診504例病例(469例本土及35例境外移入)，其中今年計確診52例(45例本土及7例境外移入病例)，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。
M 痘 Ib 型病毒擴散 專家：已形成隱藏傳播鏈
疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。另世界衛生組織（WHO）公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。另非洲以外之6國（義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞）出現無旅遊史且無已知病例接觸史之本土病例，顯示已出現隱形社區傳播鏈，
前揭6國已被WHO列為具Ib型社區傳播區。現階段疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。
M痘潛伏期長達21天 高風險族群快打疫苗
疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。
截至今年11月19日已有103,749人至少接種1劑M痘疫苗，其中72,958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有30,791人(占30%)待接種第2劑疫苗。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。
M痘症狀比想像多 皮疹、水泡、頭痛都可能出現
疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·首例兒童猴痘因家人接觸感染！疾管署揭「5個傳染途徑」 摸到這些物品躲不過
·猴痘如何避免留疤？留疤怎麼辦？ 醫提「不留疤關鍵是這2點」：體質也有關係
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光
疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clad...CTWANT ・ 1 小時前
你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。中天新聞網 ・ 5 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 7 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 5 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為何今年大家積極接種流感疫苗？醫曝「年初關鍵一事」：全台都怕到了
隨著冬季逼近、氣溫明顯轉涼，流感疫情也悄悄升溫。根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗接種量已達65萬313劑，顯示民眾接種意願相當踴躍。而今年流感疫苗為何如此搶手？前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧點出關鍵原因，直指「年初的一件事」讓全台民眾都被嚇到了，因而提高防疫警覺。鏡報 ・ 21 小時前
赴日小心！羅一鈞：日本流感「快到高峰」15縣超標 國內下波高峰時間曝
日本流感拉警報！冬天不少民眾會飛日本旅遊，不過近日不少醫師提醒日本流感個案數激增，疾管署署長羅一鈞今（25）日也提醒，日本流感疫情快速升溫「快達到高峰了」，目前預估就落在耶誕節，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 7 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 22 小時前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 1 天前
外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回
久坐超過10小時恐害血液滯留腿部、增加靜脈曲張與血栓風險。印度外科醫師與台灣醫師都提醒，上班族每坐45至60分鐘應起來活動2分鐘，提升循環、降低代謝問題與大腸癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
心肌梗塞5成無症狀 胸悶痛10分鐘「打119才能保命」
氣溫將自今晚起下降，26日甚至僅剩14度，醫師提醒高血壓等高危險族群需特別留意心肌梗塞風險。根據國外資料顯示，心肌梗塞患者僅約五成在發病前有症狀，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師徐千彝指出，若出現胸悶或疼痛往肩背放射等症狀超過10分鐘未改善，應立即撥打119，而非自行就醫，以把握黃金救命時間。中天新聞網 ・ 23 小時前