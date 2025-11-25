M痘疫情再起！新增7例「皆為青壯男性」 出現3症狀儘速就醫
疾管署今（25）公布11月全台新增7例M痘確定病例，近期幾乎每週都有個案，且皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。
疾管署發言人曾淑慧強調，由於接下來就是感恩節、耶誕、跨年等假日聚會活動的高峰，呼籲高風險族群務必儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。尤其，以10月跟11月來看，10月累計也有5、6例，11月目前更已有7例，風險仍高。
台灣是自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，疾管署統計，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年共確診52例（45例本土及7例境外移入病例）。
疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期幾乎每週都有個案，疾管署研判，M痘在社區疫情傳播風險仍持續，不過，國內持續監測M痘病例的病毒型別，目前均為Clade IIb型，尚未發現有傳染力較強、能在家戶內引發傳播的Clade I型境外或本土病例。
M痘的潛伏期可長達21天 接種疫苗是最有效預防方式
郭宏偉說，現階段M痘疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。
疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。
疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。
