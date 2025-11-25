M痘疫情升溫 11月增7例本土病例 全年累計52例

疾管署主任郭宏偉。（李念庭攝）

國內M痘疫情再起，疾管署今日公布，11月全台就新增7例本土M痘病例，皆為本國籍20至40多歲青壯年男性，分別為北部5例、中部南部各1例，今年已累計共52例，研判社區疫情風險持續，呼籲高風險族群儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年11月新增7例本土病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部南部各1例，因陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。而10月也新增5、6例，近2月疫情有上升，顯示社區疫情傳播風險持續。

廣告 廣告

今年至今累計45例本土及7例境外移入病例（泰國3例、中國大陸2例、日本及香港各1例），自2022年6月23日將M痘列為第二類傳染病，截至今年11月24日累計504例病例（469例本土、35例境外移入）。另我國持續監測M痘病例病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。

疾管署主任郭宏偉說明，現階段疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。

疾管署提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘給他人，接種疫苗是目前最有效預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲近1年有風險性行為者（如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者，儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

疾管署統計，截至今年11月19日，已有10萬3749人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬2958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬791人（30％）待接種第2劑疫苗。曾淑慧提醒，年末節慶活動將至，呼籲風險族群儘速完成疫苗接種，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護。

更多中時新聞網報導

曾愁悶失落亡母不入夢

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

小雪到 進補以平補滋陰為原則