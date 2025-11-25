M痘疫情延燒！疾管署曝新增確診「全是青壯年男性」 點名「無固定性伴侶者」有風險

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（25）日公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式；疾管署也說，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。

疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。（圖／疾管署）

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例，其中469例本土及35例境外移入，今年累計確診52例，為45例本土及7例境外移入病例，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。另世界衛生組織（WHO）公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。

疾管署進一步提醒，目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

