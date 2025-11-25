M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光

疾病管制署今（25日）公布國內11月新增7例M痘確定病例。（示意圖／達志／美聯社）

疾病管制署今（25日）公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。疾管署副署長曾淑慧表示，除本月7例，上月也有5例左右，本月案例部分有流行病學關係、有些無關。

疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。

另世界衛生組織（WHO）公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。另非洲以外之6國（義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞）出現無旅遊史且無已知病例接觸史之本土病例，顯示已出現隱形社區傳播鏈，前揭6國已被WHO列為具Ib型社區傳播區。

疾管署表示，現階段M痘疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口，整體評估一般民眾傳播風險為低；但對有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險為中等。

疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

據統計，截至今年11月19日，已有103,749人至少接種1劑M痘疫苗，其中72,958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有30,791人（占30％）待接種第2劑疫苗。公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（https://gov.tw/3SG）查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網／國際旅遊與健康／旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

