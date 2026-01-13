M痘疫苗接種保護力約9成 中市衛生局籲符合資格者儘速接種

台中市近日出現今年首例M痘本土病例，台中市政府衛生局表示，該名個案為30多歲本國籍男性，去年12月下旬陸續出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日通報並採檢，檢驗結果確診為M痘陽性，衛生局接獲通報後，已即時完成疫調與接觸者追蹤，個案表示曾有未使用保險套的高風險性行為，經匡列的接觸者目前皆未出現症狀，已提供相關衛教資訊，並提醒進行為期21天的自我健康監測。

衛生局指出，隨著年節假期將近，聚會及社交活動增加，民眾應提高警覺，M痘主要透過高風險的親密接觸傳播，呼籲避免與不特定對象發生親密行為，尤其透過交友軟體認識對象時，更應留意風險。若發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染機會。

衛生局也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，應配戴口罩並穿著長袖衣褲，儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史及可能的接觸史，以利醫師及早判斷與治療，降低疫情擴散風險。

衛生局指出，接種疫苗是目前防範M痘最有效的方法，接種第1劑M痘疫苗滿14天後，對疾病的保護力約可達4至8成，完成2劑接種後，保護力可提升至約9成。目前台中市共有55家醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲近一年內曾有高風險性行為、曾罹患性病，或性接觸對象符合相關風險條件者，均建議儘速完成疫苗接種，以加強自身防護。