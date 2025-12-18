M109A7等8項對美軍購 學者：陸軍完成最後戰力拼圖

國防部今(18)日公布最新對美軍購項目，包含M109A7「帕拉丁」自走砲車、海馬士精準打擊系統(HIMARS)、拖式2B飛彈(TWOW-2B)等。學者認為，雖然在建構不對稱戰力的目標下，外界都較觀注海、空戰力提升，但陸上兵力是防衛作戰的最後關鍵，相關武器到位將成為陸軍戰力的最後一塊拼圖。

國防部18日指出，美國政府針對8項、總價新台幣3300億的對台軍售項目，進行知會國會程序，預計一個月後生效。內容包含「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、及海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等。

廣告 廣告

國防院學者舒孝煌指出，這次8項軍購多以陸軍裝備為主，雖然我國目前強調不對稱作戰、積極提升海空兵力，但陸上作戰其實是國軍防衛作戰的最後階段。給予解放軍清楚的訊號：即便你掌握了制海、制空權，但在最後登陸作戰時，仍會碰到堅強的反擊火力。

舒孝煌表示，就俄烏戰爭的經驗來看，在最後防衛階段，精準、機動化的陸上作戰能力才是關鍵。舒孝煌說：『(原音)國軍長期來在陸上作戰這部分，其實過度忽略，所以陸軍的火砲、長程火力等都停滯在上個世紀。現在這些M109A7、海馬士等，等於就是把這個國軍的最後一塊遠程火力的拼圖完全補起來了。』

而這八項軍項案中，最引人注目的就是M109A7「帕拉丁」自走跑車，舒孝煌說明，由於M109A7使用的是M2步戰車的底盤，機動性比過往幾代都更佳，等同裝甲步兵單位；另外其155公厘火砲射程雖已達30公里(神劍導引彈達40公里)，但美方現已在尋求新一代精準彈藥，如貝宜公司(BAE Systems)研發的天蠍座-XR極超音速砲彈，射程就可達100公里以上，這些後續國軍都應努力爭取。

國防院學者蘇紫雲也指出，本次軍購的M109A7、馬海士、拖式2B飛彈及Altius-600反甲無人機等項目，都是美軍現役的同級品，因此也可避免消失性商源的問題，同時肩負跨區火力支援任務。

另外這8項軍購項目中，有5項列於1.25兆特別軍購預算內。蘇紫雲表示，國會有不同意見是民主國家的常態，而不論是行政或立法部門，在這些項目逐一公布之後，都可以進行討論或協商，這對於維繫中華民國的生存與安全至關重要。(編輯：宋皖媛)