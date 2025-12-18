M109A7自走砲、海馬士...美對台軍售3500億裝備拍板、下月生效！315億國防授權法支持台灣內容曝光
國防部週四（12/18）證實，美國政府已正式通知國會，將對台灣出售8項軍事裝備，總價值超過111億540萬美元（約3514億元台幣）；這次軍售涵蓋陸、海、空多項防衛裝備，像是M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊都到手，國防部表示，若一切順利，這批軍售最快可於1個月後正式生效，強化台灣自我防衛能力。 另外，美國聯邦參議院以77票對20票的壓倒性多數，正式通過「2026財政年度國防授權法案」（NDAA），送交白宮待川普簽署。此次國防授權法案的國防預算總額超過9000億美元（約新台幣28.3兆元），其中包含提供10億美元(315億元）支持「台灣安全合作倡議」，台美建立無人系統聯合計畫，助台抗中侵擾，進一步強化美台合作。 國防授權法案設立針對中國投資的新監管機制，涉及敏感技術的美國企業與個人，都須向財政部申報；法案也納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技公司取得聯邦資金。
國防部18日宣布，美國政府於美東時間17日下午5時30分，依規定向國會「知會」對台軍售案。這次包括「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍AH-1W直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈與魚叉飛彈檢修等8項裝備，總價111億540萬美元，折合新台幣約3514億元。
國防部指出，這項軍售案目前正進行美國國會知會程序，預計約1個月後就能正式生效，屆時台灣將能獲得新一波防衛裝備，提升整體戰力。
國防部說明，這次美方同意出售的8項裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統」、「拖式飛彈」、「反裝甲型無人機飛彈系統」及「標槍反甲飛彈」等5案，屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。未來這些軍購案將待立法院審查特別預算通過後，依照相關程序辦理發價書簽署，確保裝備能儘速到位。
國防部強調，美國依據「台灣關係法」與「六項保證」原則，長期協助台灣維持充足的自我防衛能力。美方這次快速行動，展現對台灣安全的高度重視，也是確保區域和平穩定的重要動作。國防部表示，對於美國總統川普（Donald Trump）政府的決定，台灣表達誠摯的感謝，未來將繼續加強與美方的合作，鞏固國防基礎。
以下國防部新聞稿全文：
國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。
國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。
國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。
