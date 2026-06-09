M109A7自走砲——補足我砲兵現代化戰力的缺口

一輛M109A7自走砲戰力相當於一個舊式火砲的砲兵營。（維基百科）





根據《自由時報》5月21日的報導，我國向美採購60輛M109A7自走砲及附屬裝備，原籌獲期程為民國115至121年，但在交運來台的期程上，經雙方討論後預於119年起交運。平心而論，我國陸軍砲兵部隊若能儘快獲得該項裝備，其將是補足我砲兵現代化戰力缺口的最後一塊拼圖，理由分述如後。





M109A7自走砲具有優異的性能





M109A7自走砲的性能「亮點」，必須從上一代的M109A6自走砲說起。M109A6自走砲具備全球定位系統（GPS）、慣性導航系統（INS）、自動化射控等先進性能，使其具備60秒內開第一砲、30秒內停止移動並開火能力，因此可望「打了就跑」，增加戰場生存機率。M109A7自走砲則進一步換裝數位射控系統、戰術資料鏈、可診斷完整程序的電腦系統，同時擁有初步的自動裝填能力，不僅使火砲操作人員從6人減至4人，還能以每分鐘4發的最高射速、每分鐘1發的持續射速，對敵方目標進行火力打擊。另外，M109A7自走砲的射程約21公里，若使用神劍（Excalibur）導引砲彈，最大射程不僅可擴及40公里，圓周誤差率（CEP）更可縮小至20公尺以內，可說是打得又快、又遠、又準。





一輛M109A7自走砲戰力相當於一個舊式火砲的砲兵營





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據悉美方未來出售的60輛M109A7自走砲，不只是美軍也在用的最新型號，更重要的是，此次軍售是「1輛自走砲配1輛彈藥車」，意即每輛自走砲都成為獨立接戰單位，能自力機動至發射陣地、打了就跑，大幅提升機動打擊效率。在1輛M109A7新車約是6輛舊型砲車的戰力換算下，1輛M109A7砲車的精準度與效率，能夠相當於傳統一個使用舊式火砲的砲兵營，大幅減少彈藥消耗，在特定情境下，其精準打擊火力等於多出「60個傳統砲兵營」的火力精準度，在我灘岸防衛作戰上具有重要之關鍵性。





未來在陸軍協同作戰之運用





我國未來若能儘快列裝M109A7自走砲，不僅對砲兵部隊戰力有所提升，還因其具備高機動力，因此可與我陸軍已獲得之M1A2T戰車、「雲豹」裝甲車，乃至於可望量產的「獵豹」輪型戰車等搭配協同作戰。另一方面，在我國M109A2自走砲已經過於老舊的情況下，也可能在更先進、射擊效率更高的M109A7自走砲到位後陸續汰除，這將讓我陸軍的整體戰力脫胎換骨。





結語





M109A7自走砲是睽違多年後，國軍地面部隊首度獲准採購的最新型數位化重火砲平台（射程21至40公里），未來編列成軍後可與國造雷霆2000多管火箭砲（射程7至45公里）、美製海馬士多管火箭砲（射程70至300公里）建構地面防衛「重層嚇阻」的火力連續性，其將在陸軍防衛作戰體系中扮演核心角色，因此國人應充分支持政府軍購預算，俾使國軍早日獲得該項先進裝備。

※作者為國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）