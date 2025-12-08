M1A2戰車配「彈簧刀」無人機？ 美陸軍實測PERCH發射系統

〔記者陳治程／綜合報導〕面對無人機在現代戰場崛起，傳統大型作戰儎台紛紛出現各式防禦及反制手段，其中，針對重型裝甲戰車的提案更是百家爭鳴，從主動防禦系統、反無人機籠再到高速機砲，現在連無人機都有望與其結合。美國通用動力陸地系統近日就宣布，其日前已完成車載「彈簧刀」無人機的試射，嘗試用「以毒攻毒」的方式反制新興威脅。

這項測試是由通用動力陸地系統(GDLS)、空境公司(AeroVironment)聯手合作，以前者先進的M1A2 SEPv3「艾布蘭」主力戰車，搭配後者成熟的「彈簧刀」(Switchblade)遊蕩彈藥，透過月前展示的「筒式偵察暨精準打擊系統」(Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed system, PERCH)，成功整合並實施系統試射，驗證設計可行性。

通用動力陸地系統強調，PERCH系統無須額外焊接、構改，即可安裝至現有的艾布蘭戰車砲塔上，藉此強化車組員戰時的視距外(beyond-line-of-sight)偵察、超地平線(over-the-horizon)目獲能力。

今年10月的美國陸軍協會年會(AUSA)上，GDLS首度展出了與空境公司合作的PERCH系統，該系統標榜模組化、非侵入式設計，可在現有掛載點部署彈簧刀300型、600型等攻擊無人機，且除了M1A2戰車外，也可部署至「史崔克」(Stryker)裝步戰鬥車，強化前進觀測、打擊等作戰能力。

