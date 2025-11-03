M1A2戰車、魚叉飛彈 明年預算增84億

國防部官員昨到立院外交及國防委員會報告軍購進度延宕議題，立委發現明年度預算書中，陸軍M1A2戰車與海軍岸置魚叉飛彈的經費都增加，兩者總共多了八十四億元。國防部官員承認，當初採購M1A2所編預算數就低於美方報價，經過議價後仍有差額，只好增加。

至於先前也屢傳交貨延遲的魚叉飛彈與刺針飛彈，國防部長顧立雄說，兩案仍在發價書期程內，且在交運時間前，未有延宕。

顧立雄強調，國防部會盡最大努力加速履約督導；美方也已經發現問題，成立專案辦公室，改善對友盟國家的軍售交運。

民進黨立委陳俊宇質詢，延宕的對美軍售總額是否已達新台幣六千億元？顧立雄表示「沒那麼多」，三項（F-16、AGM-154飛彈、Mk48魚雷）總共為八十二億美元，大約兩千四百多億新台幣。

顧立雄也證實，我國採購肩射刺針飛彈的數量，已從五百枚增至二六二一枚，預計今年第四季可以獲第一批，二○三二年度全部交運。陳俊宇追問，有無可能與美方合作，在台共同生產？顧立雄表示，曾和美方溝通，但「沒有具體結論」。

民眾黨立委林憶君質詢，為何明年度預算書中，M1A2與魚叉飛彈，分別增加四十八億與卅六億元？陸軍參謀長陳建義解釋，最初預算編列就不足，當時我方認為可透過議價解決，然而到第五版發價書，已經沒有空間，只得增編四十八億補足差額。

安排這場報告的國民黨籍召委馬文君批評，國防部直到周日下午才將書面報告送給立委，並且根本沒有詳盡資訊。她舉例，魚叉飛彈當初以戰備急需為由，大幅簡化建案程序，原本宣稱五年完成，以應付台海緊張局勢，預算實際編列出來卻變成十年，如今可能又變十二年。她要求國防部要找出問題點，而非拚命替廠商找理由，「你把進度往後延，當然都變『正常』」。

