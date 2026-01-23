【M1A2T射擊鑑測】精熟戰技操作 提升多目標作戰效能

記者林睿奕／專訪

為強化戰車部隊即時火力運用能力，陸軍聯兵269旅聯兵3營戰車連透過車裝武器射擊與系統化評測，全面檢視M1A2T戰車成員對車載機槍的操作熟練度，與車長指揮作戰能力。戰車連連長歐上尉表示，此項訓練不僅著重單一射擊技巧，更強調車長與戰車組員間的同步運作，而透過貼近實戰的多目標威脅處置訓練，才能有效強化戰車組員接戰效率。

歐連長指出，在評估機制方面，上靶率、射擊流暢度及故障應對能力為主要指標。M1A2T戰車所裝備的車長獨立熱像儀（CITV），能夠即時掌握靶區命中狀況，精準分析射擊成果；另透過行進間多目標射擊，以此檢驗成員在持續機動情境下的操作穩定度與準確性。同時，也納入武器系統故障排除流程，確保官兵在突發狀況下仍能維持火力不中斷。

廣告 廣告

排長劉中尉強調，M1A2T戰車所配備的獵殲系統，使她在指揮戰車排作戰時，能夠不受底盤和砲塔指向影響，持續進行搜索，並在射手進行目標識別與接戰時，繼續發現目標，有效提升面對多目標的作戰能力。

269旅聯兵3營戰車連連長歐上尉。（記者林睿奕攝）

269旅聯兵3營戰車連排長劉中尉。（記者林睿奕攝）