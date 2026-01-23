M1A2T射擊鑑測 269旅展換裝戰力

記者林睿奕／新竹報導

陸軍聯兵269旅聯兵3營戰車連日前實施機槍戰鬥射擊鑑測，官兵駕駛M1A2T戰車，操作M153遙控武器站等車裝武器，並使用內膛砲射擊訓練系統，模擬戰車火砲射擊，除驗證戰車組員武器操作效能外，也展現優異換裝訓練成果。

行進間持續追瞄 展強大接戰能力

為驗證新式戰車接裝成效，269旅聯兵3營戰車連近期實施M1A2T戰車接裝訓練，並於日前在新竹坑子口靶場進行機槍戰鬥射擊鑑測，依序完成「靜止間對靜止目標射擊」、「行進間對靜止目標射擊」等訓練，藉此檢驗戰車性能與人員訓練成效，強化官兵射擊戰技。

過程中，官兵先行運用砲、槍口歸正儀，針對120公厘戰車砲及M153遙控武器站上的50機槍進行歸正，確認射控系統十字瞄準線與槍、砲口中心點對齊，緊接著，由裝訓部教官指導，實施各型車裝武器歸正射擊。其中，官兵運用內膛砲射擊訓練系統，透過120公厘戰車砲射擊12.7公厘彈藥，在限制空間中持續進行戰車砲射擊訓練。

隨後，官兵駕駛M1A2T戰車依序進入射擊陣地，在排長的指揮下，陸續執行射擊，並實施交互掩護退出陣地。隨著戰車引擎轟鳴聲響起，迅速轉向，砲塔仍指向目標靶區，「射手，翼穩穿甲，敵戰車，放！」行進間，射手持續射擊目標，車長同時操作M153遙控武器站，向不同目標進行攻擊，展現M1A2T戰車強大的接戰能力，驗證官兵操作武器效能。

M1A2T戰車引擎轟鳴聲響起，只見戰車迅速轉向，砲塔仍指向目標靶區，持續追瞄目標。（記者林睿奕攝）

官兵運用槍口歸正儀，針對M153遙控武器站上的50機槍進行歸正，確認射控系統十字瞄準線與槍、砲口中心點對齊。（記者林睿奕攝）

官兵在裝訓部教官指導下，實施各型車裝武器歸正射擊。（記者林睿奕攝）