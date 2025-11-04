M1A2T成軍紀念臂章寫「Taiwan ARMY」！張延廷轟綠「去中華民國化」
國軍M1A2T戰車營正式成軍，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，但臂章上僅有「Taiwan ARMY」字樣，「國旗」及「中華民國」字樣都未出現，引發質疑。前空軍副司令張延廷痛批，民進黨搞意識形態而不去建軍備戰，現在缺了5萬多個士兵沒能力解決，只想撈錢禍害台灣。
張延廷批評，民進黨將中華民國陸軍改為台灣陸軍，將來可能還有台灣海軍、台灣空軍。民進黨就是要把軍隊去中華民國化，搞民進黨化，這種只搞意識形態不去建軍備戰，現在缺了5萬多個士兵，民進黨沒能力解決，只想撈錢禍害台灣。
面對外界議論，陸軍司令部回應，美軍售台灣M1A2T戰車，係特別為台灣專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan。臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T的特殊性。584旅聯兵三營M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，係考量整體設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗及官兵胸前名條的「中華民國陸軍」字樣相互輝映，期勉官兵體認堅定守護中華民國，保護台灣的核心價值。
陸軍司令部表示，這款紀念臂章在成軍典禮後由官兵收藏紀念，並非常態性配掛。陸軍司令部並強調，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀。
