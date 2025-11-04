M1A2T成軍紀念臂章Taiwan Army惹議 黃仁：不須創造名詞

行政院長卓榮泰今（4）日率行政院相關部會赴立法院備詢，國民黨立委黃仁在質詢時，針對M1A2T成軍紀念臂章的Taiwan Army字樣，認為國防部不需要去創造1個名詞，會讓民眾覺得是意識形態。

顧立雄(圖左)、黃仁。(圖/中天新聞)

黃仁質詢時，首先要卓榮泰、顧立雄確認是中華民國的行政院長、國防部長，在獲得肯定答案後，他質疑，陸、海、空三軍都是中華民國的空軍、海軍、陸軍，第584旅第3聯兵營也是中華民國的部隊番號，M1A2T成軍臂章上為什麼是Taiwan Army，而不是ROC Army？

黃仁說，陸軍就是中華民國的陸軍，不是台灣的陸軍，所以院長要解釋給國人聽，因為這個是不能改變的。

第542旅M1A2T戰車成軍臂章。(圖/軍聞社)

顧立雄回應，陸軍迷彩服的左胸就有中華民國陸軍名條，這是沒有問題的。M1A2T後面的T字，就是台灣的意思，也就是專門為台灣打造的專屬戰車形式。這個臂章就是1個紀念臂章，美國基於台灣關係法跟對台六項保證，提供我國一個防衛性武器，也專門為我國打造地表最強戰車，為了紀念，所以在成軍的紀念臂章，結合專屬台灣的新式戰車型號，期勉國軍瞭解國家跟國人的期許，堅定守護台灣的信念。國軍堅定為中華民國的生存發展跟台澎金馬的人民安全而戰，這個信念不會改變。

黃仁表示，大家都會產生一個存疑，好像部隊只守台灣，拋棄了金門，因為金門是福建省的，如果按照臂章的設計思維就是沒有金馬。他說，中華民國陸軍就好了，是包含台澎金馬，為什麼一定要用Taiwan Army？這樣就把金門區隔了，因此外界會無法了解。

第542旅的M1A2T戰車正式成軍。(圖/宋玉寧攝)

顧立雄反駁，M1A2T的T代表Taiwan，難道這個戰車就不為保衛台澎金馬的人民而戰嗎？不是這個意思。

黃仁再質疑，按照憲法第138、139條的內容，都是在確立軍隊的國家化，為什麼一定要加個Taiwan Army？

顧立雄回應，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，國軍也不會因為有一個紀念臂章，買了M1A2T，T代表Taiwan這個意思，就會拋棄軍隊國家化的基本理念，也不會不為台澎金馬人民福祉而戰，一定都為台澎金馬人民福祉而戰。，就是一個紀念性的臂章，不需要擴大解釋，沒有要搞意識形態。

黃仁則強調，如果他是一般民眾，會認為臂章的Taiwan Army就是意識形態、是象徵性，所以不應該多創造1個名詞。

