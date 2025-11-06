M1A2T成軍臂章「去ROC」？ 顧立雄：左胸前中華民國陸軍、右臂有國旗

國民黨立委王鴻薇2025.11.06質詢國防部長顧立雄。郭宏章攝



陸軍首個M1A2T「艾布蘭」戰車日前成軍，接裝部隊官兵左臂上的紀念臂章以「Taiwan Army」（台灣陸軍）為設計，引發議論，國民黨立委王鴻薇今天（11/16）上午質詢國防部長顧立雄，是否「去中華民國化」，顧立雄表示，該枚臂章僅是紀念臂章，陸軍部隊迷彩服左胸前均有「中華民國陸軍」，右臂也有中華民國國旗徽章，這是不變的。顧立雄也重申，該臂章僅為成軍時紀念性質，王鴻薇呼籲執政黨搞「去中化」，不要搞成「去中華民國化」、去國家化。

陸軍584旅聯兵三營在10月31日接裝新型M1A2T主力戰車，成為我國陸軍首支接裝有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車的國軍部隊，而該營官兵在成軍典禮當天迷彩服右手臂上配戴一枚由文化總會與青年日報文創品牌〈青文創〉與團隊設計的紀念臂章，其中有「Taiwan Army」（台灣陸軍）字樣與M1A2T戰車側面圖樣。在文總FB粉專10月30日預告發售後即已引發討論，31日當天9點一上架立刻被「秒殺」搶購一空。但隨後也遭到部分人士批評，為何臂章上不放國旗或是ROC字樣。

立委王鴻薇今天在立法院質詢時問顧立雄，「M1A2T戰車成軍臂章，為何是Taiwan Army？很多人講說你去中化最後變成去中華民國化，這不是國軍嗎？這不是國軍，我們國家的名稱不是中華民國嗎？為什麼不用ROC Army？怎麼會變成Taiwan Army？ 」 王鴻薇也以美國軍方的臂章為例指稱，美國就US ARMY （美國陸軍）、 US NAVY（美國海軍），不然的話也是放在美國國旗上，問陸軍這個成軍臂章是怎麼回事？

顧立雄說明，主要就是一個紀念臂章，那M1A2T後面這個T字母，就是專門為台灣打造的意思。至於王鴻薇所說的，「中華民國陸軍」這個在我們陸軍的迷彩服的左胸前，這個「中華民國陸軍」一直存在的，這個一樣是在配在我們國軍的臂章上。

但王鴻薇隨即打斷，問顧立雄，那這個紀念臂章是商品？還是紀念小物？是這個意思嗎？顧立雄重申，該臂章為了做為M1A2T成軍的一個紀念臂章。

王鴻薇也追問，那以後會不會日常配戴？陸軍參謀長陳建義說明，「簡單的說，剛才部長已經說這就是一個紀念臂章，它主要是在成軍典禮上面，為了彰顯官兵換訓的辛勞與榮譽，它就是基本上就是配發給官兵收執。我們永久配戴的，其實就是我們胸前的中華民國陸海空軍，還有包含到我們右臂上面懸掛著中華民國國旗，這是不會改變。」

王鴻薇說，「希望今天在政治上動不動在搞這個去中化，最後去來去去，變成去中華民國化，這是在國軍裡面，我覺得這是絕對絕對不要這樣子搞法的。」強調國軍要有國家至上的榮譽。

顧立雄也說明，剛剛講的迷彩服的左胸有中華民國陸軍，右臂的臂章是國旗，另外，聯兵三營裡面也有專屬的臂章，在陸軍584旅也都會有一個專屬的臂章。至於Taiwan Army這個臂章「當然就是為了M1A2T成軍的時候的一個紀念的臂章，我想這個已經多次的說明。」顧立雄重申。

王鴻薇強調，但是這臂章也是引起外界高度的質疑，其實重點就是不要「去中化」搞到變成「去中華民國化」、去國家化，這一點是非常、非常重要的。

