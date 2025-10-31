M1A2T成軍讚國軍邁向新局 賴清德：一紙和平協議無法帶來和平

總統賴清德今日表示，新裝備的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。（劉宇捷攝）

總統賴清德親自主持M1A2T成軍典禮並登車校閱部隊。（劉宇捷攝）

作為國軍建軍重大里程碑，總統賴清德今（31）日主持584旅湖口營區的M1A2T成軍典禮，並表示，新單位的成軍是全新的挑戰，更是國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑；他強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，只有實力才可以帶來真和平。最後他也分享，584旅的前身284師也正是他在金門服役時的單位。

賴清德在校閱完M1部隊後，對官兵發表談話指出，3個多月前他也來看各位的換裝訓練以及實彈射擊，場面非常震撼；現在看到各位正式成軍、展現出高昂的士氣，他與全體國人都為你們感到驕傲。各位弟兄姊妹無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻；各位發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，我要感謝大家，大家辛苦了。

賴清德表示，今天584旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，新裝備的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

他也強調，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平！維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平，我們區域周邊國家，也都提高國防預算、加速軍備投資，目的就是要確保區定安全。

此外，賴清德最後也特別分享一個小故事，他說他和584旅有個緣分，因為584旅的前身是284師，也就是他在金門服役時的單位！所以，他特別希望官兵可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚！

