M1A2T成軍 裝甲戰力加乘有助提升共同作戰效益

（中央社記者吳書緯台北31日電）陸軍今天舉行M1A2T戰車成軍典禮，戰略學者許智翔表示，M1A2T戰車是陸軍首次取得一流戰車，除了裝甲戰力加乘可提升部隊士氣，未來戰場規劃應從灘岸反擊，逐步擴及至城鎮防禦，並強化反無人機、協同作戰等準則修訂與訓練。

台灣對美採購108輛被稱為地表最強戰車的M1A2T戰車，M1A2T擁有數位化內裝及遙控槍塔，亦配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，能即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板。M1A2T也可搭配獵殲系統（Hunter-Killer）。

陸軍裝甲584旅聯兵三營的2個戰車連，是國軍第一個換裝M1A2T的部隊，接續聯兵一、二營會各換裝2個戰車連，而機步269旅其中一個聯兵營，轄下戰車連也會換裝M1A2T戰車。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，584旅換裝M1A2T戰車後，主要用途不會部署在海岸進行防禦，畢竟當共軍能進行登陸，必然是掌握海空優勢，戰車的防禦再強，也不敵來自空中與海上的攻擊；北台灣處於高度城鎮化區域，想定可能情境應是戰車作為裝甲特遣隊角色，以多兵種緊密協同的方式進行城鎮戰。

許智翔說明，國軍現役M60A3、CM11戰車，防禦力都難以抵擋現代反裝甲武器，假設戰車協同步兵進行城鎮戰時，戰車第一個先被擊毀，士氣立刻崩潰，而M1A2T戰車防護力能提升步兵與戰車共同作戰效益；但仍須進一步觀察國軍是否有提升相對應的作戰準則與戰術，否則像俄羅斯即便擁有先進的T-80戰車，卻因缺乏可搭配的戰術，導致在烏克蘭和車臣戰場屢遭擊毀。

退役後曾考察德國、美國裝甲兵訓練與競賽並出版多本著作的軍事作家黃竣民表示，隨著台灣當前戰略想定的調整，已改為強化「城鎮韌性」為主軸，M1A2T的主戰場將不會只在以往的灘岸反擊戰，也應以城鎮防禦為核心；但目前陸軍所公開的M1A2T戰車訓練，仍是以傳統野戰場地為主，應設法加強城鎮作戰、野戰防空、地空協同等相關的訓練。

針對M1A2T以戰車連編制分散在各聯兵營，黃竣民說，集中或分散的編組都各有其優缺點，關鍵是要讓M1A2T戰車的種子官兵發揮所學，嫻熟整體防衛協同作戰的精髓，才是對戰力發揮真正的助益；若過早拆分部署，或許能在帳面看似多面俱到，恐也會對新戰術、戰法試驗、後勤維保作業、後續人員培訓等，埋下後續隱憂。

除了城鎮戰戰術外，許智翔表示，國軍M1A2T在城鎮戰的生存力加強，除了美軍有M1戰車的「戰車都市生存套件」（Tank Urban Survivability Kit, TUSK）可參考外，面對反裝甲飛彈與無人機的威脅，M1A2T戰車可進一步加裝如以色列所研製的「戰利品主動防禦系統」（Trophy APS），摧毀來襲飛彈或無人機。

黃竣民也指出，去年美國裝甲兵學校舉辦的「蘇利文盃」（Sullivan Cup）競賽，都已將反無人機列為競賽科目之一，國軍戰車對於主動防禦系統（APS）的建置，或應急版被動防禦設備的開發、野戰防空（管式）裝備的研製、協同作戰準則的修訂等，均尚嫌緩慢，但這些卻都是增強裝甲戰力所需的配套。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，國軍陸續接裝M1A2T戰車值得振奮，但陸軍近年接收太多新式裝備，如海馬士多管火箭系統、M1A2T戰車、Altius-600M攻擊型無人機等，對於新裝備要如何運用仍處於摸索階段，未來需要持續關心準則修訂等環節。

林穎佑形容，陸軍換裝M1A2T戰車，就像是從普通的汽油車換成高智慧電動車，同樣都是開車，但如何把新車發揮到最大效能，仔細地運用車內每個裝置，都需要時間磨合。（編輯：謝佳珍）1141031