M1A2T戰車今成軍！半圓角盾型紀念臂章曝光 草寫「TAIWAN」用意曝光

台灣對美採購108輛「地表最強」M1A2T戰車，今（31）日正式成軍，為紀念我國軍武重大突破，向國軍自主防衛的全新紀元致敬，由中華文化總會、青年日報「青文創」特別設計「M1A2T成軍典禮紀念臂章」，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國2019年至2027年對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第3批28輛預計明年初抵台。在7月陸軍舉行M1A2T接裝訓，時隔約3個月，今天在總統賴清德見證下舉行成軍典禮。為紀念自主防衛新紀元，中華文化總會與青年日報特別設計紀念臂章。

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（顏麟宇攝）

陸軍司令部表示，這枚臂章的設計，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。臂章上草寫的「TAIWAN」字樣，展現了部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。陸軍強調，這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著我們守護國土的信念與使命。

