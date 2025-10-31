M1A2T戰車今辦成軍典禮 紀念臂章重裝上陣

▲M1A2T戰車成軍典禮紀念臂章。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 陸軍今（31）日在新竹湖口基地舉行「地表最強戰車」M1A2T成軍典禮，象徵陸軍裝甲戰力邁入新世代。為紀念我國軍武重大突破，向國軍自主防衛的全新紀元致敬，由中華文化總會與軍媒《青年日報》聯手打造，象徵地表最強、以實力捍衛和平的「M1A2T成軍典禮紀念臂章」也公開亮相。

「M1A2T成軍典禮紀念臂章」上方為盾牌、中間繡有M1A2T ABRAMS，ABRAMS（艾布蘭）也就是M1戰車的英文正式名稱，下方為英文「TAIWAN ARMY」字樣，陸軍表示，盾牌象徵M1A2T戰車堅守崗位、防衛固守的概念，「TAIWAN ARMY」象徵戰車迅速、堅定守護國土的決心。

設計製作的青年日報指出，「M1A2T成軍典禮紀念臂章」結合設計上的立體層次，以極精緻MIT高密度刺繡，採用耐磨邊緣縫合，可鎖針或黏背選項，表面超高質感、高飽和顯色，適合配戴於外套、作戰服、背包或作為收藏展示用，將守護的力量，化作大家可隨身配戴的榮耀。

▲陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車（右），成爲陸軍第一個成軍的M1A2T戰車營。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

