M1A2T戰車坑子口開轟 神秘射手竟然是「這位上將」！

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍籌獲新銳戰力M1A2T戰車進入最後階段，並進行實彈射擊在內的各項訓練強化戰力。值得注意的是，陸軍司令呂坤修上將昨赴新竹坑子口靶場，參與M1A2T戰車實彈射擊，且親自擔任戰車射手，精準命中目標，此舉也讓基層官兵士氣備感激勵，同車官兵也對此事感到非常榮幸。

陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，目前已獲得80輛，並撥交給陸軍裝訓部、584旅與269旅，最後一批28量預計今年第一季前交付完畢，讓陸軍裝甲部隊戰力得以更新。

M1A2T戰車搭載120公厘戰車砲，比起現役M60A3戰車105公厘砲火力更強大，根據軍方消息，呂坤修為了解新式武器裝備效能，昨日親赴新竹坑子口訓場擔任戰車射手，參與M1A2T戰車實彈射擊訓練，精準命中目標。

呂坤修表示，參與射擊主要目的，就是要激勵全體換裝部隊官兵士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄們站在一起，展現共同守護中華民國的決心。透過實際操作，對於戰車成員各項任務分工與接戰程序有充分了解。

呂坤修說，親自執行實彈射擊有兩層意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望起示範的作用，鼓勵幹部勇於學習各項新式裝備操作，具備充分的了解，才能讓武器效能發揮到極致。

對於能與司令同車操駕，戰車駕駛許文昇上兵表示，能與司令成為同一輛戰車的成員非常榮幸，對於基層官兵有很大激勵士氣的作用。

