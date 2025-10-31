M1A2T戰車成軍 總統嗆中國：反對一國兩制

▲總統賴清德赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 陸軍今（31）日在新竹湖口基地舉行「地表最強戰車」成軍典禮，象徵陸軍裝甲戰力邁入新時代。總統賴清德也將親臨參加成軍典禮，他在致詞時指出，和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。 所以，要維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。

在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、陸軍司令呂坤修陪同下，賴清德今日前往陸軍584旅主持「陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並親自校閱部隊。

賴清德在致詞時表示，他與全體國人都感到驕傲，584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到 現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，「我要感謝大家，大家辛苦了 。」

賴清德說，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。 國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 『一國兩制』，因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。」

賴清德提到，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。 不只是台灣，區域周邊國家，也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。

最後，賴清德也分享一個小故事，其實他和584旅有個緣分，584旅的前身是284師，是他在金門服役時的單位。 所以，他特別希望各位可以傳承「登步 部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

▲總統賴清德赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

▲總統賴清德赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，陸軍司令呂坤修（右）致贈M1A2T戰車模型。（圖／記者呂炯昌攝，2025.10.31）

