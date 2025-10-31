M1A2T戰車成軍 賴清德喊「反對一國兩制」：和平協議無法帶來和平

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（31）日上午主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，致詞時表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對『一國兩制』」，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。

賴清德表示，今天非常榮幸，親自主持陸軍裝甲五八四旅聯兵三營，M1A2T戰車成軍典禮。在三個多月前，他也來看各位的換裝訓練以及實彈射擊，場面非常震撼；現在看到各位正式成軍、展現出高昂的士氣，他與全體國人都為大家感到驕傲。

賴清德指出，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，「我要感謝大家，大家辛苦了！」

賴清德接續指出，新興單位的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對『一國兩制』」，賴清德說，因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

賴清德強調，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。不只是台灣，區域周邊國家也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定。

最後，賴清德也透露，自己和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，是他在金門服役時的單位。所以，他特別希望各位可以傳承登步部隊「國家主權、由我守護」的精神，我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚！謝謝各位。

