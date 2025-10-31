M1A2T戰車成軍！賴清德強調堅決反對一國兩制：簽訂和平協議無法帶來和平

​陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營是全軍首個換裝M1A2T戰車的單位，總統賴清德今（31）日主持成軍典禮時提及3個多前月視導換裝訓練及實彈射擊時，場面震撼，五八四旅聯兵三營從培訓、接裝到完成專長訓練、射擊驗證，並在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果，現在正式成軍，展現出高昂的士氣，「我與全體國人都為你們感到驕傲。」賴清德也強調，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和解；要不卑不亢，維持現狀，堅決反對併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制，永遠堅持自由民主的憲政體制。​

賴清德致詞時表示，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務。新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（顏麟宇攝）

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平；不只是台灣，區域周邊國家，也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。最後，賴清德還提到與五八四旅的「緣分」，表示該旅前身是二八四師，正是他在金門服役時的單位，他也勉勵官兵，盼傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

