M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平

台灣對美採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，總統賴清德今天（31日）主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德說，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議，無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

陸軍31日在新竹湖口營區舉行M1A2T戰車成軍典禮。（中央社）

M1A2T戰車擁有數位化內裝及遙控槍塔，亦配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，能即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板。M1A2T也可搭配獵殲系統（Hunter-Killer）。

廣告 廣告

總統賴清德上午赴湖口營區，主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮；典禮在陸軍禮砲連實施21響禮砲揭開序幕，賴清德宣布成軍命令，並在國防部長顧立雄等人陪同下校閱部隊。

陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮31日在新竹湖口營區舉行，總統賴清德（前車中站立者）宣布成軍命令，並在國防部長顧立雄（前車後左坐者）等人陪同下校閱部隊。（中央社）

賴清德致詞表示，陸軍584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，「我們強化國防是為了保家衛國」，維持台海和平穩定；因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。所以，「我們要不卑不亢，維持現狀」，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。

總統賴清德（圖）31日致詞表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。（中央社）

賴清德表示，「因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制」，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

裝甲584旅隊名為「登步部隊」，賴清德期勉官兵，傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮31日在新竹湖口營區舉行，總統賴清德（二排中）親臨主持並校閱部隊，與國防部長顧立雄（二排右三）、國安會祕書長吳釗燮（二排左三）、國防安全研究院董事長霍守業（二排左二）、立法院副院長江啟臣（二排左）等人會後和官兵合影留念。（中央社）

陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮31日在新竹湖口營區舉行，總統賴清德（前中）親臨主持並校閱部隊，為官兵加油打氣。（中央社）

陸軍裝甲584旅聯兵三營的兩個戰車連，是國軍第一個換裝M1A2T的部隊，接續聯兵一、二營會各換裝兩個戰車連，而機步269旅其中一個聯兵營，轄下戰車連也會換裝M1A2T戰車。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國108年至116年對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第三批28輛，預計明年初抵台。

（責任主編：莊儱宇）