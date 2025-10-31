M1A2T戰車成軍！賴清德：反對推進統一、反對一國兩制

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

賴清德總統今（31）日在新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，他指出反對推進統一、反對一國兩制。他也分享一個小故事，指出他今天來看的五八四旅，其前身是二八四師，就是他在金門服役的單位。

賴清德總統宣布陸軍裝甲M1A2T戰車成軍。（圖／總統府攝）

賴總統今天宣布M1A2T戰車成軍，他致詞表示，有新的裝備與科技後，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持臺海和平穩定。只有實力，才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德說，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持臺灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。」

賴總統表示，守護主權、維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁。投資國防，就是投資和平。不只是臺灣，區域周邊國家也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。他希望國軍弟兄可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家、保護人民，一起繼續打拚。

