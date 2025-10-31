M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平

台北市 / 綜合報導

台灣對美採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，總統賴清德今(31)日主持成軍典禮。賴清德說，只有實力才可以帶來真和平，來聽聽看他怎麼說。

成軍典禮過程中，陸軍禮砲連實施21響禮砲揭開序幕，賴清德宣布成軍命令，並在國防部長顧立雄等人陪同下校閱部隊。為了購置地表最強戰車，陸軍持續編列超過405億，對美採購108輛，目前已有80輛運抵台灣，第三批28輛預計明年初抵台。

