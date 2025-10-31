M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可帶來真和平

陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車今天（31日）成軍。（圖／林煒凱攝）

陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車今天（31日）成軍，總統賴清德上午親自前往新竹湖口營區主持成軍典禮。賴清德說，新興單位的成軍，是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑；他也強調，只有實力可以帶來真和平，一紙和平協議無法帶來和平。

賴清德抵達時，首先接受鳴放21響禮砲之隆重軍禮。隨後典禮開始，賴清德宣布成軍令，並進行新、舊戰車部隊任務交接儀式及校閱部隊。包括總統府戰略顧問霍守業、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮詢委員劉得金、立法院副院長江啟臣、輔導會主委嚴德發、陸軍司令呂坤修、六軍團指揮官陳文星及五八四旅旅長周廣宜等人，亦出席今日行程。

賴清德說，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

賴清德表示，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，他要感謝大家。

總統賴清德主持M1A2T戰車成軍典禮。（圖／總統府提供）

賴清德指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德進一步說，台灣要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」。永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

M1A2T戰車今天正式成軍。（圖／林煒凱攝）

賴清德也說，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。不只是台灣，區域周邊國家也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。

此外，賴清德分享一個服役的小故事，他曾和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，就是他在金門服役時的單位。

賴清德指出，希望國軍可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

M1A2T戰車今天成軍。（圖／總統府提供）



