M1A2T戰車成軍 賴總統：只有實力才可以帶來真和平

（中央社記者吳書緯新竹31日電）總統賴清德今天主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴總統指出，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴總統上午赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮；典禮在陸軍禮砲連實施21響禮砲揭開序幕，賴總統宣布成軍命令，並在國防部長顧立雄等人陪同下校閱部隊。

賴總統致詞表示，陸軍584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

賴總統說，國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴總統強調，「我們強化國防是為了保家衛國」，維持台海和平穩定；因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴總統說，所以，「我們要不卑不亢，維持現狀」，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。

賴總統說，「因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制」，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。（編輯：楊蘭軒）1141031