M1A2T戰車營成軍 將守衛北台灣關鍵基礎設施
「地表最強戰車」M1A2T 終於成軍，與CM11勇虎戰車進行任務交接，在總統賴清德以及官兵見證下，M1A2T正式接下守護家園的重要使命。
國軍戰車新舊傳承，陸軍584旅聯兵三營歷經10個月的訓練，完成射擊、作戰測評，成為首批完成接裝M1A2T的部隊。陸軍31日在新竹湖口基地舉行M1A2T的成軍典禮，總統賴清德親自主持，正式宣布成軍令。
賴清德隨後登車、檢閱部隊，584旅精銳盡出，展示M1A2T、雲豹甲車、拖式2B飛彈、摩羯無人機，一字排開場面壯觀。賴清德致詞強調，只有實力才能帶來真和平，堅決反對一國兩制。
總統賴清德強調，「簽訂一紙和平協議無法帶來和平，我們要不卑不亢、維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一和反對一國兩制。」
M1A2T作為國軍新世代戰力，火力大勝現役CM11與M60A3戰車，是我國戰車首度配備120公厘滑膛砲，動力是AGT1500燃氣渦輪，最高時速達67公里，至於車身採用複合式裝甲，防護力不容小覷。
為何M1A2T戰車號稱「地表最強」？台灣取得版本改良哪些配備？
陸軍584旅聯兵三營戰二連排長邱郁晴說明，「實車演練過程中最困難的部分是，駕駛有時候會因為視角受限問題，那沒有辦法看到整個訓場的地形，這時候就要藉由車長的指揮與引導，加上雙方的信任才能完成此項任務。」
公視記者黃子杰報導，「M1A2T成軍後接下來將一肩扛起守護北台灣的重責大任，像是守衛台北港以及桃園機場等重要關鍵基礎設施。」
全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，「要引進戰車其實沒有問題，但是你必須配備更多的反無人機，比如反無人機的裝甲車跟在戰車車隊後面，或許這些戰甲車在未來戰場上比較有生存空間。」
國軍嚇阻中共威脅向美採購108輛M1A2T戰車，分為3批交付，去年底首批38輛抵台，第2批42輛今年7月抵台，最後一批28輛將在明年交付，大幅提升部隊戰力。
