M1A2T戰車營臂章繡「Taiwan ARMY」 藍委：意識形態

台灣在愛沙尼亞設立代表處一事傳出陷入僵局，原因在於台灣方面希望使用「台灣」名稱，而愛沙尼亞則要求使用「台北」。外交部長林佳龍表示雙方仍在諮商中。同時，國防部新成軍的M1A2T戰車營推出「Taiwan ARMY」紀念臂章，引發國民黨立委質疑政府在軍事上注入意識形態。

國民黨立委黃仁質疑「Taiwan ARMY」臂章是在操弄意識形態。（圖／TVBS）

M1A2T戰車上月底正式成軍，國防部隨即推出紀念臂章，但其上印有「Taiwan ARMY」字樣引發爭議。在立法院質詢中，國防部長顧立雄強調，軍隊國家化的立場不會改變，國軍不會因為紀念臂章上的「Taiwan」字樣就拋棄軍隊國家化的基本理念。顧立雄表示國防部並無意搞意識形態，但國民黨立委黃仁仍對此表達不滿。

行政院長卓榮泰則用比喻想緩和氣氛，他指出軍人左胸都有中華民國陸軍的名牌，就像立委身上的衣服一樣，右胸有中國國民黨黨徽，左邊有大名，即使黨徽被遮住，也不代表他不是中國國民黨。不過這個比喻似乎沒有平息爭議，反而讓黃仁更為不悅。

在外交方面，日媒報導台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處一事陷入僵局。林佳龍對此表示感謝愛沙尼亞政府在國會通過法案，為未來設處奠定法律基礎，並指出目前雙方都在進行諮商。值得注意的是，愛沙尼亞去年才率團訪問台灣。

除了外交議題，林佳龍近期還面臨部長危機。他上週替自家派系參選人林岱樺站台一事，傳出被高層關切。對此，林佳龍解釋被關切的是黨務人員，因為他們涉及選舉角色，而政務官本身應以政務為主。當被問及未來是否會再替林岱樺站台時，林佳龍斬釘截鐵地回答「沒有」，似乎也顯示他對保住部長職位的謹慎態度。

