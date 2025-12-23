M1A2T戰車首度戰備偵巡！ 裝甲584旅兵力防護新竹地區重要目標

陸軍換裝最新M1A2T主力戰車的584旅2025.12.23清晨在新竹湖口地區首度戰備偵巡，防護重要設施。軍聞社



陸軍今年10/31甫成軍的最新主力戰車M1A2T「艾布蘭」式主力戰車，今天（12/23）清晨首度出動協同雲豹裝甲車等，協同執行戰備偵巡任務，防護新竹湖口等地區重要目標，透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力，以驗證驗證部隊應變制變能力。陸軍表示，裝甲584旅的M1A2T「艾布蘭」式主力戰車等車輛，在本項戰備偵巡任務於清晨結束後，已返回駐地。

根據軍聞社報導指出，為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，陸軍裝甲第584旅今日實施營級單位戰備偵巡訓練，此次演練派遣M1A2T戰車，偕同CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力。

台灣向美國採購的108輛M1A2T「艾布蘭」式主力戰車，從去年（2024）年12月16日起首批38輛運抵台灣，第二批也於今年6月運交給陸軍，經過實彈射擊訓練等，陸軍裝甲584旅今年10月31日正式舉行接裝典禮，今天M1A2T與雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車出動，也是M1A2T「艾布蘭」式主力戰車首度擔負戰備偵巡任務。

軍聞社指出，今天清晨時分，陸軍裝甲584旅官兵在天色未亮之際，即依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查。接獲命令後，旅長周少將實施任務提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發。過程中，官兵隨時警戒周遭狀況，展現平時的精實訓練成果。

裝甲584旅部隊今天清晨，抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

