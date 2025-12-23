M1A2T戰車首次執行戰備偵巡 驗證部隊應變制變能力

M1A2T戰車首次執行戰備偵巡。（圖／軍聞社）

陸軍裝甲第584旅今天（23日）清晨實施營級戰備偵巡訓練，首次派遣有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，偕同CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。這也宣告M1A2T戰車在10月31日成軍後，已正式投入戰鬥序列，執行保護台灣的作戰任務。

根據《軍聞社》報導指出，為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，陸軍裝甲第584旅今日實施營級單位戰備偵巡訓練，此次演練派遣M1A2T戰車，偕同CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力。

報導表示，584旅在清晨時分下達戰備偵巡任務，官兵在天色未亮之際，即依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查。接獲命令後，旅長周少將實施任務提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發。過程中，官兵隨時警戒周遭狀況，展現平時的精實訓練成果。部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

事實上，「戰備偵巡」是國軍為強化「防衛固守」能量，由各地區戰備部隊執行的例行性實戰化訓練。其主要目的在於使官兵熟稔作戰地境與機動路線，深化戰場經營，並提升臨戰應變能力。 因此參與戰備偵巡的部隊是採實戰化訓練，以「實兵、實裝、實地」方式，模擬戰時重要目標遭威脅後的應援行動，將訓練環境延伸至營外道路，透過實際機動，使部隊熟悉責任區內的戰術位置、障礙地形及重要目標分布，以因應共軍犯台的各種想定實施反制作為。



