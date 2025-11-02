M1A2T臂章寫「Taiwan」非「R.O.C.」引解讀 軍方：僅為紀念

台北市 / 綜合報導

M1A2T有地表最強戰車之稱，而台灣第一支配備美製M1A2T主力戰車的部隊，10月31日正式成軍。不過除了戰車本身 之外 ，也有不少 其他的 話題。包含當天官兵的臂章，寫的是Taiwan Army 而非代表中華民國的R.O.C.Army 。陸軍司令部澄清，這個臂章只是紀念用，非常態性配掛，呼籲外界不要過度解讀。

營長接下總統頒發的加菜金，讓他手上的特製臂章更加顯眼，上頭寫的正是「Taiwan Army」，為了紀念首支，配備美製台版M1A2T戰車部隊成軍的特殊臂章，在國防部青年日報的「青文創」平台，上架一天很快宣告完售，但引起熱議不單是因為他的紀念意義，也是因為上面寫的是Taiwan ，而非代表中華民國的R.O.C.。

廣告 廣告

立委(國)馬文君說：「哪有臂章不使用自己文字的道理，就算我們赴美去接裝訓練的時候，使用的至少也是R.O.C.。」立委(民)王定宇說：「這些雞蛋裡挑骨頭的人，沒有看到我們國軍弟兄姊妹，防衛國家的決心令人感佩，卻在這些枝微細節上找麻煩。」

藍綠立委各有看法，陸軍司令部也說明，美軍售台灣M1A2T戰車，為台灣特別的專屬型式，其中的「T」就是代表台灣，而這個臂章僅為紀念，並非常態性配掛，呼籲外界不要過度解讀。

M1A2T成軍典禮上，特別受到關注討論度高的還有「他」，孫韜奇交接，聯兵三營戰車連連長孫韜奇，聯兵三營戰車連連長孫韜奇說：「今天起，由我M1A2T戰車部隊接下戰備任務，我們敢承擔重任，勇往直前。」

雙眼銳利展現氣勢，他是聯兵三營戰車連連長孫韜奇，而他的爸爸也是軍方的重要人物，國防部發言人孫立方，孫韜奇因為表現優異，先前獲部隊選派赴美受訓，返國後擔任M1戰車種子教官，這回也在典禮上受到關注。從戰車本身、到國軍官兵甚至特製臂章，地表最強戰車M1A2T成軍話題不斷。

原始連結







更多華視新聞報導

M1A2T首度實彈曝 賴總統讚「地表戰力最強戰車」

M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平

42輛M1A2T戰車抵台 凌晨轉運新竹裝訓部

