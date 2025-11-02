M1A2T臂章寫「Taiwan Army」退將轟民進黨化

陸軍M1A2T成軍紀念臂章。 （圖／TVBS）

台灣首支M1A2T戰車營成軍後，推出的紀念臂章使用「Taiwan ARMY」字樣引發爭議，被退役將領批評為國軍「民進黨化」。這款灰綠底色、配有M1A2T戰車側身圖的臂章由文總與青文創團隊製作，售價350元，10月底網路開賣後迅速售罄。同時，在台灣國際模型公開賽上，國軍展示真實武器供民眾體驗拍照，包括陸軍的雙聯刺針、地獄火飛彈，以及各式軍武模型，吸引許多軍事迷關注。

台灣國際模型公開賽上，軍事組參賽者設計了陸海空各式精細軍武模型，雖然模型不能觸碰，但會場外國軍特別安排了真實武器供民眾近距離接觸。陸海空三軍擺設攤位，陸軍展示雙聯刺針和地獄火飛彈等武器，民眾可以體驗並拍照打卡。此外，黑鷹、阿帕契攻擊直升機等模型也相當逼真，展示了補油料和掛載飛彈的整裝待發狀態。

最近剛成軍的M1A2T首支戰車營推出的週邊商品同樣受到歡迎。由文總與青文創團隊製作的M1A2T紀念臂章，灰綠底色配上M1A2T的戰車側身圖，每個售價350元，10月底在網路開賣後立即秒殺。青文創銷售廠商表示，上次銷售的臂章在不到20分鐘內就全部售罄，預計要兩三個月後才會再次推出。

然而，這款臂章的設計也引發爭議。臂章底下字樣為「Taiwan ARMY」而非「ROC ARMY」，被質疑中華民國國軍為何變成台軍。對此，陸軍司令部解釋，美軍售台的M1A2T戰車末尾的T代表Taiwan，臂章設計是為了呼應這一點。

空軍前中將副司令張延廷則批評此舉是要把國軍變成民進黨的黨軍，「黨軍等於對民進黨效忠，而不是為中華民國效忠」。他認為整個國軍正在民進黨化，從陸軍將中正堂改名為忠誠堂開始，不只是去蔣化，現在更改名為台軍，意識形態無形中潛移默化。

