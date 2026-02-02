【M1A2T重裝上板】精進操作細節 累積經驗克服挑戰

記者葉軒瑜／專訪

陸軍3支部運輸兵群運輸1營昨日順利完成上板載運作業，憑藉的正是一次次專業訓練，並在實戰操作中累積團隊默契。運輸兵群運輸1營1連班長許凱翔上士表示，身為國軍首批接裝單位，官兵在訓練初期即肩負示範與驗證任務，除熟悉不同的上板流程外，也必須理解載重狀態下的車輛轉向特性及安全檢查等重點，因此車組成員在每次任務中，透過相互提醒、持續精進操作細節，累積經驗不斷突破自我，讓每一趟載運都比前一次更加穩定、有效率，逐步建立可供後續單位參考的作業流程。

許凱翔表示，在操作流程、任務執行及克服各項挑戰過程中所累積的經驗，未來都將成為其他單位訓練的重要參考，因此每一次載運不僅是完成支援任務，更是一種被檢視的過程，對他而言這樣的挑戰既是一份榮譽，也伴隨著責任與壓力，而唯有在任務中持續精進細節，才能讓經驗真正發揮傳承價值。

副班長許瑋升上士則分享，固定與檢查流程是整個載運任務中不可忽視的關鍵環節，由於五軸平板車搭載多組繫固裝置，必須依照裝載重量與位置，逐項確認繫固鏈條、棘輪緊線器及各固定點位的受力情形，而這些技術都要透過實際操作來提升裝備的熟悉度，因此將把握每一次任務的機會，使單位在面對各項重型載運任務時，都能以更穩定的節奏完成支援。