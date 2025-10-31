M1A2T面板全英文 官兵白天操課力竭 夜間還要鑽研手冊

584旅聯兵三營排長邱郁晴參與接裝訓練，左臂上配戴成軍典禮紀念臂章。記者李人岳／攝影

陸軍M1A2T戰車首支戰車營今日正式成軍，M1A2T採用120公厘滑膛砲、具備1500匹的馬力引擎，參與換裝訓練過程的官兵表示，除了火力更強、馬力倍增外，M1A2T還搭載了車長獵殲系統及遙控槍塔，可以讓射手及車長更迅速尋找到目標並實施射擊。

國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營，在新竹湖口舉行成軍典禮，官兵形容，由於M1A2T的操控面板為全英文介面，訓練過程讓官兵相當辛苦。記者胡經周／攝影

陸軍M1A2T戰車首支戰車營正式成軍服勤，軍方形容，M1A2T使陸軍的作戰邁向智慧化及資訊化，同時M1A2T配有複合式裝甲以及履帶左右襯裙，可以保護承載系、戰車駕駛及底盤彈藥艙，火力、機動力及防禦力都大幅提升。

國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營，今天在新竹湖口舉行成軍典禮。記者胡經周／攝影

相較於現役的CM11戰車，M1A2T的車身高度從3.28公尺降低為2.44公尺，採用燃氣渦輪引擎取代傳統的柴油引擎，使得輸出馬力由750匹馬力倍增為1500匹馬力。火力由105公厘線膛砲提升為120公厘滑膛砲，反裝甲貫穿力也大幅提升。同時配備外掛式電力輔助系統，可支援車上大量電子設備所需的高度冷卻環境及人員舒適性。

此次接裝的584旅聯兵三營排長邱郁晴表示，換裝實車演練過程中，最困難的部分是駕駛有時會因視角受限問題，沒辦法看到整個周邊地形，就必須藉由車長的指揮與引導，加上雙方的信任才能完成此項任務。邱郁晴說，M1A2T是採閉艙駕駛，本來的視角就會受限，所以要透過車長來指揮與引導。

邱郁晴並指出，相較於原本的CM11戰車，M1A2T除了火力更強之外，還搭載了車長獵殲系統，同時新增了遙控槍塔的，可以讓射手及車長更迅速尋找到目標並實施射擊。

聯兵三營營長丁寶順中校則說，由於M1操作面板都是英文介面，使得官兵的學習相當吃力，就算白天操課已經筋疲力竭，還是要利用夜間鑽研，就算英文操作手冊已翻譯成中文，官兵還是必須努力對照，才能把所有程序學到最精準。

陸軍為了這次成軍典禮，特別設計紀念臂章，典禮過程中可見聯兵三營配戴於左臂上。軍方解釋，這枚臂章以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。

此外，臂章上草寫的「TAIWAN」字樣，展現部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。陸軍強調，這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著守護國土的信念與使命。

