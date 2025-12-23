M1A2T首次戰備偵巡 執行新竹重要目標防護演練

（中央社記者游凱翔台北23日電）根據軍聞社報導，陸軍裝甲第584旅今天拂曉實施營級戰備偵巡訓練，派遣M1A2T戰車、拖式飛彈車等車輛於新竹實施重要目標防護演練；這是M1A2T戰車首次駛出營區，於民間道路進行戰備偵巡。

陸軍裝甲第584旅聯兵三營為換裝M1A2T戰車首個單位，於10月31日舉行成軍典禮。

軍事新聞通訊社今天報導，為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，584旅上午實施營級單位戰備偵巡訓練，此次演練派遣M1A2T戰車，偕同CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。

廣告 廣告

軍聞社指出，透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與堅實戰力。

軍聞社提到，官兵清晨即依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查。接獲命令後，旅長實施任務提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發；過程中，官兵隨時警戒周遭狀況，展現平時的精實訓練成果。

軍聞社表示，部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國108年至116年對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第3批28輛預計明年初抵台。

584旅聯兵三營的2個戰車連，是國軍第一個換裝M1A2T的部隊，由CM11戰車換裝M1A2T，接續聯兵一、二營會各換裝2個戰車連，而機步269旅其中一個聯兵營，轄下戰車連也會換裝M1A2T戰車。（編輯：謝佳珍）1141223