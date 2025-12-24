M1A2T首秀！參加戰備偵巡出營區「壓馬路」

陸軍M1A2T戰車首度參與戰備偵巡，於今日（24日）清晨走出營區「壓馬路」，展現國軍最新戰力。這款重達66至69公噸的戰車是陸軍目前最重型裝備，此次行動似乎意在回應先前外界質疑其重量可能會損壞台灣道路和橋梁的疑慮。專家指出，雖然M1A2T重量遠超一般橋梁設計負荷，但因採用履帶設計，其接地壓力僅為15PSI，反而低於一般轎車的30PSI，能有效分散路面壓力。

陸軍裝甲584旅於清晨展開戰備偵巡，「地表最強戰車」M1A2T首次開入市區，領銜雲豹和CM22迫砲車等各式戰車一同亮相。從國軍釋出的畫面可見，戰車通過後的路面似乎沒有出現明顯損壞，這或許是為了打破外界對M1A2T重量會壓壞台灣馬路的質疑。

國防委員會立委馬文君表示，M1A2T短暫或暫時性通行不會立即損壞馬路或橋梁，但因為台灣橋梁眾多，在承重設計上，M1A2T基本上都屬於超重狀態。目前M1A2T戰車總重達66至69公噸，是陸軍最重的戰車，而台灣一般橋梁設計僅能承重約30至45公噸的卡車，老橋或農路橋的承重甚至可能低於30公噸。

國防委員會立委沈伯洋強調，國防部不一定會管轄到一般道路，因為一般道路並非其主責範圍，因此橫向聯繫變得非常重要。專家分析指出，M1A2T戰車使用履帶，接地壓力面積大，平均僅15PSI，比一般轎車四輪平均30PSI來得小，履帶能夠有效分散路面壓力。

國防安全研究院所長蘇紫雲表示，北約國家的軍隊在過橋時都會拉長車距，這樣可以把車隊的重量分散，不會傷到橋面，確保橋梁的支撐能力。隨著M1A2T戰車剛剛成軍，駕駛們面臨的考驗不僅是要熟悉台灣地形，還要掌握上路要領，為國防增添新戰力。

