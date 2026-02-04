M270發射車集結！美軍長程火力網「合體驗證」 砲兵火箭聯戰能力

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍日前在歐洲進行一項關鍵的砲兵單位認證訓練，展示其在北約東側的長程火力部署決心。這場演訓的重點是驗證戰術火砲(Cannon)與多管火箭系統(M270 MLRS)的協同作戰能力，以建立能夠將火力投射至戰線縱深(Deep Fires)的部隊基礎。分析指出，這項認證不僅是技術層面的考核，更是對俄羅斯沿北約東側持續緊張局勢的戰略性威懾。

據《Army Recognition》報導，美國陸軍第41野戰砲兵旅(41st Field Artillery Brigade)於1月下旬，在歐洲完成了火砲營級的砲兵認證訓練。公開照片顯示，第1營第77野戰砲兵團執行了從單兵操作到全營聯動的標準化認證程序(Artillery Tables I 至 V)。這項訓練的核心是確保火砲單位能夠精確且迅速地提供火力支援，同時無縫銜接旅級的長程火力系統，例如大名鼎鼎的M270多管火箭系統。

M270多管火箭系統是洛克希德‧馬丁公司製造、自1980年代初就服役至今的明星武器。它以布萊德雷步兵戰車底盤為基礎，能搭載兩具發射艙，共計發射12枚227公厘火箭彈，或是1枚陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)。現役的M270A1型，透過GPS整合與改良式發射機械系統，能大幅縮短目標處理與裝填時間，增強戰場生存能力。該系統可發射射程超過32公里的標準火箭，若搭配ATACMS飛彈，系統能力可延伸打擊縱深超過300公里。

將傳統火砲(提供持續、靈活的近程支援)與火箭砲(延伸縱深、打擊高價值目標)整合到同一個砲兵旅，體現了美國陸軍的「集成火力」思維。此戰術部署能有效打擊敵方指揮所、後勤節點和防空資產。報導強調，這項認證的完成，不僅是技術熟練度的展現，更在當前北約東線持續緊張的局勢下，向外展示了美國在歐洲的常規威懾能力與行動的戰備可信度。

