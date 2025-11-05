M31和創意估第4季攀升 全年營收增逾2成

（中央社記者張建中新竹5日電）矽智財（IP）廠M31和特殊應用晶片廠創意皆預期第4季營收可望成長，今年營收將較去年成長逾2成水準。

M31自結10月營收新台幣1.4億元，為4個月來新高；累計前10月營收13.78億元，較去年同期增加12.73%。

M31指出，因北美及歐洲晶片設計客戶開案時程遞延，5奈米以下先進製程導入進度不如預期，加上電子自動化設計授權費用增加影響，短期財務面臨壓力，第3季營運虧損，每股虧損0.18元，前3季每股虧損0.69元。

M31總經理張原熏在線上法人說明會表示，公司正處於技術轉型與組織調整的關鍵階段，先進製程導入挑戰加劇，短期獲利表現受到影響，並為此致歉。

張原熏指出，第4季將有多項人工智慧（AI）與車用關鍵客戶開案，全年美元營收可望成長逾2成。2026年起將嚴控成本與整合研發，費用增幅將控制在1成以內。

創意自結10月營收達37.16億元，較9月再增加2.9%，續創歷史新高。創意指出，雲端服務供應商（CSP）和加密貨幣客戶產品導入量產，是推升10月營收創高的主要動力。

創意預期，第4季營收可望突破100億元大關，將較第3季成長2位數水準，今年總營收應可突破300億元，將較去年成長2成。（編輯：張良知）1141105