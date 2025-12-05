M5 iPad Pro 與 M1 iPad Pro 比較：四年後還值得升級嗎？2025 最完整的升級建議

【APPLEFANS 蘋果迷報導】 還記得 2021 年的 M1 iPad Pro 嗎？那台真的算是「神機等級」，很多人一路用到現在四年多，還是覺得很順、很能打。上網、追劇、剪片、修圖，幾乎都能扛得住，難怪很多人一直捨不得換。但今年蘋果又丟出一台全新的 M5 iPad Pro。外觀更薄、更輕，效能也更強，特別是 AI 速度直接大幅跳升。結果不少還在用 M1 的朋友就開始疑惑了：欸…我現在應該換機了嗎？還是我的 M1 其實可以再撐個一兩年？所以這支影片我們把 M5 iPad Pro 與 M1 iPad Pro 比較 ，看看四年後差距有多大？

M5 iPad Pro 與 M1 iPad Pro 比較 差異在哪？2025 最完整的升級建議

自 2021 年推出的 M1 iPad Pro 至今，已經陪伴許多使用者超過四年。它的效能在當時堪稱「平板天花板」，即使放到現在，依然能應付多數工作與娛樂需求。不過，蘋果在 2025 年發表全新的 M5 iPad Pro，帶來更強的 AI 效能、全新的外觀與輕薄設計，讓許多 M1 iPad Pro 的使用者開始思考：「現在真的需要換了嗎？」

M1 iPad Pro

蘋果在推出這台搭載 M5 晶片 的全新 iPad Pro，他們還特別強調，新款的 AI 效能比上一代 M4 快了 3.5 倍，反應速度比 M1 版本更是提升到 5.6 倍。

所以，這支影片我直接把 M1、M4、M5 三代拿出來比較：外觀、螢幕、效能、AI、快充、鏡頭與實際使用體驗。

如果你手上是 2021 的 M1「神機」，到底該跳到 M5 還是撿便宜買 M4？看完這支，你會非常清楚哪一代是最聰明的選擇。

影片內容：https://youtu.be/AE_1A-F_QHg?si=JKfWGziRgvhJajbn

