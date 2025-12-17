蘋果迷

M5 MacBook Pro 實測對決｜M1、M1 Max、M4、M4 Pro 全面比較，誰該換？誰不用？2025 最完整的升級建議

【APPLEFANS 蘋果迷報導】自從蘋果在 2020 年推出 M1 晶片之後，MacBook Pro 的效能表現，確實改變了不少人對筆電的期待。接下來幾年，蘋果也陸續推出 M1 Max、M4、M4 Pro 等不同定位的晶片，讓產品線變得越來越完整，也讓使用者在升級時，開始出現更多猶豫與選擇。

到了 2025 年，全新的 M5 MacBook Pro 正式登場，蘋果在官方比較中，依然把 M1 作為主要對照對象，但實際上，現在市場上同時存在的，早已不只一個世代。

問題也不再只是「M1 能不能撐」，而是在 M1、M1 Max、M4、M4 Pro 與 M5 這五台之間，到底該怎麼選？

因此，這支影片會從實際測試與長時間使用的角度出發，整理 M5 MacBook Pro 與 M1 、M4 世代之間的真實差異，幫助你釐清每一台的定位，弄清楚誰適合現在升級、誰其實可以再等等，而不是只看規格表或官方數字做決定。

影片連結：https://youtu.be/39_-XrM0hpA?si=aNjWteA7dekd9wd4

