M5 MacBook Pro 實測對決｜M1、M1 Max、M4、M4 Pro 全面比較，誰該換？誰不用？2025 最完整的升級建議
【APPLEFANS 蘋果迷報導】自從蘋果在 2020 年推出 M1 晶片之後，MacBook Pro 的效能表現，確實改變了不少人對筆電的期待。接下來幾年，蘋果也陸續推出 M1 Max、M4、M4 Pro 等不同定位的晶片，讓產品線變得越來越完整，也讓使用者在升級時，開始出現更多猶豫與選擇。
到了 2025 年，全新的 M5 MacBook Pro 正式登場，蘋果在官方比較中，依然把 M1 作為主要對照對象，但實際上，現在市場上同時存在的，早已不只一個世代。
問題也不再只是「M1 能不能撐」，而是在 M1、M1 Max、M4、M4 Pro 與 M5 這五台之間，到底該怎麼選？
因此，這支影片會從實際測試與長時間使用的角度出發，整理 M5 MacBook Pro 與 M1 、M4 世代之間的真實差異，幫助你釐清每一台的定位，弄清楚誰適合現在升級、誰其實可以再等等，而不是只看規格表或官方數字做決定。
影片連結：https://youtu.be/39_-XrM0hpA?si=aNjWteA7dekd9wd4
大家都在看的熱門內容
M5 MacBook Pro 升級真有感？2025 最完整的升級建議！五台機型全面比較，直接告訴你誰該換！Final Cut Pro輸出、DaVinci調色、SketchUp算圖、3A遊戲一次看！
新手老手都該知道的 8 個 Mac 超實用功能！買M4 MacBook Air 前先學起來，讓 Mac 變更好用
Mac 必備工具大公開！7 款入手 Mac 必裝 App 一次告訴你！讓你的工作效率大提升｜macOS Sequoia 推薦使用
macOS 26.2 正式版推出！補了許多「看不到、但很重要」的安全漏洞
10 個必學 Mac Finder 快速鍵：新手也能瞬間提升效率
其他人也在看
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整
Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家公園登山報到APP即日起上線！ 一鍵發送座標簡訊求救
內政部國家公園署推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵
（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPASS MONEY APP發錢啦！完成2任務先搶1000元
「iPASS MONEY」APP下載已破330萬關卡，一卡通公司宣布，即日起至12月31日，民眾只要達成2步驟即可獲得最高1000元優惠券，若連結指定銀行帳戶，再享最高500元回饋！中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
Google發布實驗性AI瀏覽器Disco：「對話+生成」顛覆網路體驗，「搜尋+點擊」將變時代眼淚？
Google 推出全新 AI 瀏覽器 Disco，其 GenTabs 功能能了解用戶在多標籤的網路任務中需求，並生成互動應用，提升任務處理效率。數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，然而像小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家公園登山報到APP上線 一鍵發送座標簡訊求救
（中央社記者高華謙台北16日電）內政部國家公園署今天說，即日起推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。中央社 ・ 17 小時前 ・ 1
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 56
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 62
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 6
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 11
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 63
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 158
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 131