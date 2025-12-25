M57戰術飛彈射達300公里 高志榮：可打爆福建對台兩大空軍指揮所

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府18日宣布111億540萬美元(約新台幣3514億元)對台軍售案，增售給我國82輛M142「海馬士」多管火箭系統部分，還包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」(ATACMS)，連同先前就同意出售我國的84枚同型飛彈，使得我國擁有射程300公里戰術飛彈的數量，已經超過500枚。

曾任空軍幻象戰機飛行員丶國防大學戰爭學院主任教官的國防院助理研究員高志榮，日前在接受立委王定宇主持的《王定宇在308高地》網路節目訪談時指出，依M57「陸軍戰術飛彈」的射程，若是部署在北部，射程可涵蓋共軍福州的空軍指揮所，而若是將「海馬士」多管火箭系統前推到澎湖，M57「陸軍戰術飛彈」射程則可以涵蓋共軍在漳州的空軍指揮所，等於是台海當面的共軍兩大空軍指揮所，都在我方戰術飛彈的打擊範圍之內。

高志榮表示，過去在三軍聯合作戰的運用上，由於軍武武器系統火力及射程的限制，陸軍經常要向空軍提出火力支援的申請，但是有了海馬士以及射程達到300公里的M57「陸軍戰術飛彈」之後，未來也有可能會出現空軍反過來向陸軍提出火力支援申請的情況出現。

高志榮指出，對於共軍在沿海的防空飛彈陣地，例如平潭丶龍田的S-300型防空飛彈陣地，我方的傳統火力過去是觸不到的，我方若用地對地巡弋飛彈需要一些飛行時間，但有了海馬士之後，攻擊時間就可以縮短很多。

立委王定宇對此表示，中國有他的遠火部隊，我們也有了自己的遠火部隊。

高志榮指出，解放軍部署在台海當面的防空陣地，大署在沿海附近，比如漳州機場丶惠安丶平潭等等，有了海馬士系統之後，是有機會對共軍產生威懾效應的。

在M57「陸軍戰術飛彈」方面，資深軍方人士說，「遠程精準火力打擊系統」第一階段售台的M57「陸軍戰術飛彈」(ATACMS)，射程為300公里，但據其了解，在第二階段「遠程精準火力打擊系統」的420枚M57「陸軍戰術飛彈」裡頭，有一定數量的戰術飛彈，將是M57系列戰術飛彈的最新款，射程已經超越300公里，甚至接近500公里。至於是M57系列的哪一款？軍方人士則未進一步說明。

