Mac 買了卻不會用？macOS 26 這些必學技巧，入手 M5 MacBook Pro 一定要學！

【APPLEFANS 蘋果迷報導】 剛入手全新的 M5 MacBook Pro，或是剛升級到 macOS 26 Tahoe，卻總覺得「好像有變，但又說不上來哪裡更好用」嗎？其實不是你感覺錯，而是 macOS 26 這次的重點更新，很多都藏在細節裡，沒學起來真的會白白浪費。

這支影片，我整理了 新手、老手都該知道的 macOS 26 必會技巧，從這次變化最大的 Spotlight、被重新設計的控制中心、Liquid Glass 的介面個人化，到捷徑自動化、實際工作中超實用的小功能，一次帶你完整看懂、學會用。

不管你是第一次用 Mac，還是已經用了好幾年，這些設定跟操作，都能讓你的 Mac 變得更順、更聰明，也更符合你自己的使用習慣。尤其如果你是剛買 M5 MacBook Pro 的朋友，這支影片真的很值得花時間看完，因為學會之後，你會明顯感覺到：「原來 Mac 可以這樣用」。

影片內容：https://youtu.be/tDEqlE_vfdg

