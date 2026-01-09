Mac 電腦配羅技滑鼠失靈？官方急推更新解決載入錯誤，重新安裝 Option+ 即修補
因系統憑證過期導致全球 macOS 用家無法啟動軟件，Logitech 已釋出緊急修補程式，手動安裝即可恢復自訂功能。
Logitech 的頂規滑鼠除了有著因應人體工學設計而來的優異手感外，還有不少透過專屬電腦外掛 app 而帶來的快捷鍵功能來提升生產力。然而 Logi Options+ 和 G Hub 早前傳出災情。不少 macOS 用家反映軟件突然無法正常運作，卡在載入畫面良久都未能進入，重新安裝 app 也未能解決，導致滑鼠與鍵盤的自訂快捷鍵失靈。Logitech 官方隨即確認問題源於「系統憑證 」過期，並已經正式發佈修復方案。
憑證過期引發故障：受影響用家需手動更新
今次問題主要影響使用 macOS 的用家。由於軟件內部的系統憑證效期屆滿，導致 macOS 的安全機制阻止 Logi Options+ 正常運行。這類問題無法單靠背景自動更新解決，因此用家需要進行一次簡單的手動操作。
快速修復指南：三步恢復正常
好消息是，今次的修復過程非常簡單，且用家最擔心的自訂按鍵設定、Flow 設置以及裝置配對資料，在更新後都會完整保留，無需重新設定。
具體操作步驟如下：
下載 Patch： 請不要從系統中卸載應用程式，直接前往官方提供的最新修補程式下載連結。
手動安裝： 下載完成後，直接雙擊安裝檔進行覆蓋安裝。
自動啟動： 安裝完成後，Logi Options+ 會自動重新啟動，此時所有裝置的功能應已恢復正常。
更多內容：
Options+ 和 G HUB macOS 證書問題 - Logitech 客戶支援
滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場
