MacBook終於要支援觸控！爆料稱蘋果首款觸控筆電有譜

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【記者趙筱文／台北報導】蘋果長年堅持MacBook不做觸控螢幕，不過這條產品界線可能真的要鬆動了。中國爆料者Instant Digital最新說法指出，蘋果即將推出的MacBook將配備觸控螢幕，等於再度加深市場對「首款觸控 MacBook」即將登場的期待。不過，蘋果目前尚未正式公布相關產品，因此仍應視為供應鏈與爆料消息。

這名爆料者並未明確點名是哪一款MacBook，不過先前多方傳聞都指向高階MacBook產品線，市場普遍推測可能是傳聞中的MacBook Ultra，或新一代高階MacBook Pro。若消息成真，這將是MacBook 問世以來首次導入觸控螢幕，對蘋果筆電產品策略來說可說是大轉彎。

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值得注意的是，蘋果在最新macOS 27 Golden Gate中，也被外界解讀已經開始替觸控介面鋪路。雖然現階段MacBook本身仍不支援觸控，但macOS 27已針對 Sidecar 帶來觸控輸入支援，也就是使用 iPad 作為 Mac 第二螢幕時，可透過觸控方式操作；同時，Safari、Mail、News 等原生 App 也出現類似「下拉更新」等更貼近觸控操作的介面細節。

先前報導也指出，蘋果規劃中的觸控 MacBook 可能採用OLED觸控螢幕，並針對手指點按位置顯示更即時的情境選單，讓使用者不只是「碰得到螢幕」，而是能在Mac介面中獲得更自然的觸控操作體驗。另有傳聞稱，新機可能加入類似iPhone的動態島開孔設計，用來顯示提醒、狀態或快速操作資訊。

硬體規格方面，這款高階MacBook也被認為有機會搭載M6系列晶片，並結合OLED螢幕、全新機身設計等升級。不過，這些改動也可能反映在售價上，外界估計新機起售價可能比現行MacBook Pro高出約20%。換句話說，觸控MacBook若真的登場，第一波很可能不是甜甜價，而是「錢包先摸到痛感」的高階定位。

對蘋果而言，觸控MacBook會是一項具有象徵意義的改變。過去Apple長期將Mac與iPad區隔清楚，Mac主打鍵盤與觸控板生產力，iPad則負責觸控與手寫情境；但隨著iPadOS與macOS功能逐漸靠近，加上使用者早已習慣在各種螢幕上直接點選，MacBook加入觸控螢幕似乎也不再像過去那樣「不蘋果」。

不過，觸控MacBook是否真的能改善工作流程，關鍵還是要看蘋果如何設計macOS的互動邏輯。如果只是把手指操作硬塞進桌面系統，可能反而會造成介面混亂；但若能與觸控板、鍵盤、Apple Pencil或Sidecar生態結合，未來MacBook可能會從傳統筆電進一步變成更彈性的創作與生產力裝置。

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