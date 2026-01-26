MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月底 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

根據彭博記者 Mark Gurman 最新電子報內容，MacBook Pro 2026 年可能出現少見的「一年兩更」：先在較早時間推出 M5 Pro同 M5 Max 版本，之後年尾再來一次大改版。如果這個節奏成真，代表蘋果會用「先上新晶片、後換新設計」方式，先照顧想即刻升級效能的專業用戶，再於年尾用大改款拉高話題和換機誘因。

M5 Pro／M5 Max 型號即刻到？年末期待 OLED 觸控螢幕

報道指蘋果計劃在 2026 年上半年（最快 1 月 28 日）推出一輪 Mac 更新，主角是 MacBook Pro 的 M5 Pro 同 M5 Max 升級型號。這類更新通常外觀變化有限，但對剪片、修圖、3D、開發同多工用戶而言，效能同工作流穩定度往往是最直接的升級理由。​

而重新設計的 MacBook Pro「應該會在 2026 年尾」登場，但亦未完全排除延後至 2027 的可能。而市場傳聞的大改款重點包括：OLED 觸控螢幕、類似動態島的開孔設計、更薄機身，以及可能加入行動網絡連線等。

晶片方面，有傳大改款或將搭載 M6 Pro 同 M6 Max。同時亦有人估計 M6 可能比外界預期更早以某些形式出現，但具體如何落地仍未有一致說法。​

其他 Mac 更新：上半年一起推

「一年兩更」MacBook Pro 之餘，報道亦提到 2026 年上半年蘋果更新潮仲會涵蓋 MacBook Air、Mac Studio，同埋多年未更新嘅 Apple Studio Display。MacBook Air 預計升級到 M5，而 Mac Studio 則可能用更高階的 M5 Max 同 M5 Ultra。​

至於 Studio Display，外界亦流傳新一代會加入 mini-LED 背光、最高 120Hz ProMotion、HDR，以及 A19 或 A19 Pro 級別晶片等賣點。​

還有平價 MacBook：用 iPhone 級晶片搶入門位

除此之外，蘋果似乎還計劃推出一款更低價 MacBook，並改用 iPhone 16 Pro 同級嘅 A18 Pro 變體晶片，定位瞄準 Chromebook 同入門 Windows 筆電市場。如果成真，代表蘋果可能同時用兩條產品線擴張 Mac：高階用 MacBook Pro 靠「一年兩更」推進，入門則用更低成本晶片方案擴大覆蓋面。

