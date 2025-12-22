macOS Tahoe 螢幕災情還沒完？Studio Display 閃爍問題持續擴大

根據外媒報導，自從 Apple 在今年 9 月推出 macOS Tahoe（macOS 26）之後，有越來越多 Mac 使用者回報，只要外接 Studio Display，就可能遇到螢幕不定時出現「閃爍」的狀況。令人困擾的是，這個問題不但沒有隨著後續的 macOS 26.1、26.2 更新消失，反而是變得更嚴重，甚至有用戶抱怨這問題已經影響到工作。

切換亮色畫面最容易閃，瀏覽網頁、換 App 都可能中招

除了使用者抱怨之外，外媒《MacRumors》也進行實際測試，發現搭載 macOS Tahoe 作業系統的電腦連接到 Studio Display 螢幕之後，螢幕偶爾出現短暫畫面閃爍，有時候會連續閃爍好幾秒。

目前會出現閃爍的螢幕主要以 Apple Studio Display 為主，但也有部分使用第三方顯示器的用戶表示遇到類似問題。

外媒實測發現，螢幕閃爍並非隨機發生，而是當畫面亮度或背景顏色變化較大，就很容易觸發閃爍，像是：

瀏覽白底或淺色背景的網頁、文件

在不同 App 或視窗之間快速切換

從深色模式內容跳轉到亮色畫面

《MacRumors》表示只要畫面亮度或背景顏色變化較大，就幾乎必閃，尤其是在切換視窗或滑動網頁時最明顯。

目前還不清楚是什麼原因導致了這個問題，但由於多台 Studio Display 都出現相同狀況，加上問題會隨系統版本變化，外媒推測認為這可能是軟體或韌體層級的錯誤，而非顯示器硬體問題。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors

